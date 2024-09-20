"الريجي" تستمر في تسلّم محاصيل التبغ جنوباً خلال العطلة الأسبوعية

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، في بيان، أنها قررت الاستمرار في تسلّم التبغ من المزارعين الجنوبيين خلال ايام العطلة الأسبوعية.



وأوضحت أنها "اتخذت هذا القرار انطلاقاً من حرصها على تسريع وتيرة تسليم المزارعين محاصيلهم، لما لذلك من ايجابيات عليهم وعلى سلامة محاصيلهم".