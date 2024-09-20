البستاني يدعو وزارة الصحة لإستلام مبنى مستشفى دير القمر وتجهيزه

بما ان وزارة الصحة في صدد تطوير الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعمل لزيادة عدد الأسرّة، من هذا المنطلق نطلب من الوزارة تسلم مبنى
مستشفى دير القمر الحكومي الحاضر والذي تم الانتهاء من بناء اول طابقين فيه، على أن تقوم الوزارة بتجهيزه وتشغيله. وبذلك يتم تأمين الاستشفاء لأهلنا في عدد… pic.twitter.com/7FrjjfcvcA
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 20, 2024
بما ان وزارة الصحة في صدد تطوير الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعمل لزيادة عدد الأسرّة، من هذا المنطلق نطلب من الوزارة تسلم مبنى
مستشفى دير القمر الحكومي الحاضر والذي تم الانتهاء من بناء اول طابقين فيه، على أن تقوم الوزارة بتجهيزه وتشغيله. وبذلك يتم تأمين الاستشفاء لأهلنا في عدد… pic.twitter.com/7FrjjfcvcA