البستاني يدعو وزارة الصحة لإستلام مبنى مستشفى دير القمر وتجهيزه

كتب النائب فريد البستاني على منصة 'X': "بما ان وزارة الصحة في صدد تطوير الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعمل لزيادة عدد الأسرّة، من هذا المنطلق نطلب من الوزارة تسلم مبنى مستشفى دير القمر الحكومي الحاضر والذي تم الانتهاء من بناء اول طابقين فيه، على أن تقوم الوزارة بتجهيزه وتشغيله. وبذلك يتم تأمين الاستشفاء لأهلنا في عدد كبير من قرى وبلدات الشوف، ويُحَدّ من الضغط على مستشفى سبلين الحكومي".