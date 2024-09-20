وزارة الاتصالات: إجراءات قانونية في حق مُرسلي رسائل مشبوهة

أعلنت وزارة الاتصالات في بيان ان " عددا من المشتركين تلقى رسائل نصية مشبوهة عبر مزوّد خدمة محلّي، على الفور، تم التدقيق في ما حصل وتكوين ملف متكامل أودِع لدى الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الفاعلين".