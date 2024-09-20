سامي الجميل يلتقي السفير البلجيكي... وتأكيد أهمية استعادة لبنان سيادته ووقف الحرب العبثية الدائرة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير بلجيكا الجديد لدى لبنان أرناوت باولس في زيارة تعارف وجرى عرض للتطورات، بحضور عضو المكتب السياسي الكتائبي غسان أبو جودة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله.



وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية استعادة لبنان سيادته ووقف الحرب العبثية الدائرة وابتعاده عن الصراع الدائر في غزة. كما جرى التشديد على تطبيق القرارات الدولية لاسيما الـ1701 بكامل مندرجاته بما في ذلك الـ1559.