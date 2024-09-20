الأبيض: القطاع الصحيّ في لبنان بخير خطة الطوارئ أعطت النتيجة اللازمة

أكّد نقيب الأطباء يوسف بخاش إصرار القطاع الصحيّ على ايصال العلاج المناسب لكلّ مريض.



كما أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أنّ القطاع الصحيّ استطاع تقديم العلاج لأكثر من ثلاثة آلاف جريح بعد الاعتداء الإسرائيليّ.



وقال، في مؤتمر صحافيّ: "أتمنّى أن تُرفع على كلّ مستشفى ومقر صحيّ لافتة "الأبطال يعملون هنا"."



وأضاف: "عملنا معًا على التدريبات اللازمة، لتعطي خطة الطوارئ النتيجة اللازمة."



وشدّد على أنّ القطاع الصحيّ في لبنان بخير.



ولفت إلى أنّ نوعية الإصابات تحتاج إلى عناية متخصصة وتحتاج إلى التدخل من أفرقاء متعددة من القطاع الصحيّ كمعالج فيزيائيّ.



وأكّد أنّ الإمكانات كلها موجودة في لبنان.