مصدران أمنيان لرويترز: "حزب الله" سلّم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة قبل ساعات من تفجير الآلاف منها

سلم "حزب الله" أعضاءه أجهزة بيجر جديدة تحمل علامة جولد أبولو، قبل ساعات من تفجير الآلاف منها، في هجمات هذا الأسبوع، وفق مصدرين أمنيين لرويترز.



وأشار إلى أنّ حزب الله كان على ثقة من أنّ الأجهزة آمنة على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات.



وقال أحد المصدرين إنّ أحد أعضاء الجماعة المتحالفة مع إيران تلقى جهاز بيجر جديدًا الاثنين وانفجر في اليوم التالي وهو لا يزال في صندوق التغليف.



كما قال المصدر الثاني إنّ جهاز بيجر تسلمه عضو كبير قبل أيام قليلة أدى إلى إصابة أحد مرؤوسيه عندما انفجر.