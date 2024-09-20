الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصدران أمنيان لرويترز: "حزب الله" سلّم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة قبل ساعات من تفجير الآلاف منها

أخبار لبنان
2024-09-20 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصدران أمنيان لرويترز: &quot;حزب الله&quot; سلّم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة قبل ساعات من تفجير الآلاف منها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصدران أمنيان لرويترز: "حزب الله" سلّم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة قبل ساعات من تفجير الآلاف منها

سلم "حزب الله" أعضاءه أجهزة بيجر جديدة تحمل علامة جولد أبولو، قبل ساعات من تفجير الآلاف منها، في هجمات هذا الأسبوع، وفق مصدرين أمنيين لرويترز.

وأشار إلى أنّ حزب الله كان على ثقة من أنّ الأجهزة آمنة على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات.
 
وقال أحد المصدرين إنّ أحد أعضاء الجماعة المتحالفة مع إيران تلقى جهاز بيجر جديدًا الاثنين وانفجر في اليوم التالي وهو لا يزال في صندوق التغليف.
 
كما قال المصدر الثاني إنّ جهاز بيجر تسلمه عضو كبير قبل أيام قليلة أدى إلى إصابة أحد مرؤوسيه عندما انفجر.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمنيان

لرويترز:

"حزب

الله"

أعضاءه

أجهزة

جديدة

ساعات

تفجير

الآلاف

LBCI التالي
زوجة السفير الإيراني لدى لبنان: خضعَ لعملية جراحية بسيطة في إحدى عينيه وسيعود إلى ممارسة مهامه في وقت قريب
شقير أمام وفد من هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية: الهيئات الإقتصادية ستكون سنداً قوياً للهيئة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-09-18

الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله يلقي كلمة الخميس الساعة الخامسة عصرًا بعد تفجيرات أجهزة البيجر

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-17

وول ستريت جورنال عن مصادر قريبة من "حزب الله": بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة اللاسلكية وتخلصوا منها قبل انفجارها وهذه الأجهزة كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها حزب الله أخيرًا

LBCI
آخر الأخبار
10:44

مصدران أمنيان لـ"رويترز": استشهاد القيادي بحزب الله إبراهيم عقيل في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-19

ماكرون يدعو جميع الأطراف "للتحرّك لتجنّب الحرب" بعد تفجير أجهزة اتصال لحزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:57

إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء... لبنان في عين العاصفة والتصعيد (الأنباء الالكترونية)

LBCI
صحف اليوم
00:14

ماذا بعد؟ إلى أين سيصل الإجرام الإسرائيلي؟ هل نحن مقبلون على حرب شاملة؟ (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
00:11

"آيكوم" اليابانية: الأجهزة اللاسلكية ليست من منتجاتنا

LBCI
أخبار لبنان
00:02

نبذة عن حياة الشهيد إبراهيم محمد عقيل..

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:00

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وصلنا إلى قادة حزب الله وسنصل إلى كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل

LBCI
حال الطقس
2024-09-19

طقس خريفي لغاية الاثنين

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-17

نقيب أطباء الأسنان في لبنان - بيروت البروفسور رونالد يونس دعا أطباء الأسنان الاختصاصيين في مجال الجراحة وخصوصا جراحي الوجه والفكين إلى التوجه للمستشفيات القريبة للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-15

إستكمال مشروع الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت بين رفع التغذية وخفض الفاتورة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:03

نتنياهو يدعو لجلسة طارئة للكابينت عبر الهاتف لمناقشة التطورات الأخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

استمرار رفع الأنقاض والبحث عن ناجين من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
14:51

بزشكيان يزور في ايران الجرحى اللبنانيين جراء تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

المرشحان للإنتخابات الأميركية يحاولان إستمالة الناخبين اليهود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

لغز الـPagers: من لبنان إلى تايوان وبلغاريا وصولًا إلى النرويج... وإختفاء أصحاب الشركات الوهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

ماكرون حمّل نتنياهو مسؤولية فيما يحصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

الجانب الاميركي يسعى لتجنب أكثر وأكثر التصعيد في الجنوب اللبناني...نصر: ما يحصل لا يشبه السابق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

لبنان ينتظر من مجلس الأمن إدانة واضحة للعدوان الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مشاورات أمنية إسرائيلية صودق خلالها على خطوات هجومية استثنائية على لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:32

معلومات للـLBCI: الاستهداف الاسرائيلي كان لاجتماع قيادات عسكرية من حزب الله في الطابق الثاني تحت الارض من المبنى المستهدف وتم إخراج شخص على قيد الحياة

LBCI
خبر عاجل
09:25

معلومات أولية للـLBCI تشير الى ان المستهدف في الغارة على مبنى في الضاحية قد يكون القائد العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل

LBCI
خبر عاجل
09:22

القناة 12 الاسرائيلية: بحسب التقارير فإن الغارة الاسرائيلية استهدفت اجتماعًا داخل المبنى المستهدف في الضاحية بين مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين من حزب الله

LBCI
خبر عاجل
09:03

مصدران أمنيان لـ"رويترز": الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
08:53

أنباء عن دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
09:09

القناة 12 الاسرائيلية: مسؤول كبير جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
17:10

حزب الله: استشهاد القائد الكبير الحاج إبراهيم عقيل

LBCI
آخر الأخبار
12:23

عدد من الاشخاص الذين كانوا في المبنى المستهدف بالضاحية الجنوبية في عداد المفقودين وهم تمام دقدوقة وربيع الموسوي ورولا دقدوقة وفاطمة توبة بالاضافة إلى ربيع البنى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More