زوجة السفير الإيراني لدى لبنان: خضعَ لعملية جراحية بسيطة في إحدى عينيه وسيعود إلى ممارسة مهامه في وقت قريب

تحضير لمرحلة ما بعد انتهاء عملية دعم القمح... اجتماعات مكثفة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ

تحضير لمرحلة ما بعد انتهاء عملية دعم القمح... اجتماعات مكثفة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ

مصدران أمنيان لرويترز: "حزب الله" سلّم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة قبل ساعات من تفجير الآلاف منها