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تحضير لمرحلة ما بعد انتهاء عملية دعم القمح... اجتماعات مكثفة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ

أخبار لبنان
2024-09-20 | 08:47
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تحضير لمرحلة ما بعد انتهاء عملية دعم القمح... اجتماعات مكثفة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ
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تحضير لمرحلة ما بعد انتهاء عملية دعم القمح... اجتماعات مكثفة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ

تكثّفت الاجتماعات في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ في وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية من مطاحن وأفران، للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء عملية دعم القمح، إن على صعيد الأسعار أو على صعيد توفر القمح، بهدف المحافظة على الاستقرار التموينيّ، وذلك بعد أن شارفت عملية دعم القمح من خلال قرض البنك الدوليّ على نهايتها.

وأكّدت المطاحن توفر القمح المعد للطحن بما يؤمن حاجة البلاد، إذ إنّها استوردت حوالى 40 ألف طن من القمح.

ولفتت إلى أنّ الأفران على استعداد لتسلم حاجاتها من الطحين لصناعة الخبز العربيّ وبيعه من المستهلكين بالسعر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ.

وعليه لقد تم تحديد على تحديد سعر ربطة الخبز بـ65 الف ليرة لبنانية بوزن 840 غرامًا أي بزيادة 40 غرام في صالة الفرن، وبالتالي تسلم الافران الموزعين الربطة بـ62 الف ليرة لبنانية لتسليمها إلى المحلات والسوبر ماركت بـ70 الف ليرة لبنانية ، والمحلات والسوبرماركت  تبيعها للمستهلكين بـ77 الف ليرة لبنانية في اي منطقة، (أي أنّ ربطة الخبز ستباع  داخل الفرن بـ65 الف ليرة لبنانية وفي المحلات التجارية بـ77 الف ليرة لبنانية) كما سيحدد سعر ربطة الخبز الصغير ووزنها.

وستكلف مديرية حماية المستهلك بمراقبة السوق للتأكد من الالتزام بهذه التسعيرة والوزن على ان يتم تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء على المخالفين.

وسيصدر قرار التعرفة الجديد في مطلع الاسبوع المقبل ليصار الى العمل بمضمونه.
 

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