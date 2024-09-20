واشنطن سبق وعرضت 7 ملايين دولار لمعلومات عن إبراهيم عقيل...

عرض "برنامج مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في شهر نيسان عام 2023، مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن القيادي في حزب الله، إبراهيم عقيل.



وذكر البرنامج في بيان أن عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين"، هو عضو في "مجلس الجهاد"، أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.



وخلال الثمانينات، كان عقيل عضوا رئيسيا في تنظيم "الجهاد الإسلامي" الذي تبنى تفجيرات السفارة الأميركية في بيروت، في نيسان 1983، وتسبب في مقتل 63 شخصا، وكذلك هجوم ثكنات مشاة البحرية الأميركية، في تشرين الاول 1983، الذي أدى إلى مقتل 241 كادرا أميركيا.



وفي الثمانينات، أمر عقيل بأخذ رهائن أميركيين وألمان في لبنان، واحتجزهم هناك.



وفي 21 تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية عقيل على أنه "إرهابي" بموجب الأمر التنفيذي 13582 لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.



وفي 10 ايلول 2019، صنفته وزارة الخارجية الأميركية على أنه "إرهابي عالمي".



وكتب البرنامج في تغريدة: "قبل أربعين سنة في تاريخ هذا اليوم، شاركت منظمة الجهاد الإسلامي، التي كان إبراهيم عقيل عضوا فيها، في تفجير السفارة الأميركية في بيروت. هل عندك تبليغ؟ اتصل بنا! قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".