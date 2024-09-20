الدفاع المدني: بحث عن مفقودين تحت الأنقاض في موقع انهيار المبنيين في الجاموس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لديها توجهت من مراكز عدة إلى موقع انهيار المبنيين السكنيين في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية، نتيجة العدوان الإسرائيلي.



وأشارت إلى أن عناصرها باشرت تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين تحت الأنقاض.