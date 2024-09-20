مصدر مقرب من "حزب الله" لفرانس برس: مقتل قائد قوة الرضوان في الغارة الإسرائيلية قرب بيروت

قُتل قائد قوة الرضوان، وحدة النخبة في "حزب الله"، جراء غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أكد مصدر مقرب من الحزب، لوكالة فرانس برس.



وأعلن الجيش الإسرائيليّ أنه شنّ ضربة "دقيقة في منطقة بيروت" من دون أن يقدّم أي تفاصيل إضافية بشأنها. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل و17 جريحًا.



وقال المصدر المقرّب من الحزب إنّ "الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد قوة الرضوان ابراهيم عقيل" وأدت لمقتله.



وأوضح المصدر أن عقيل المطلوب من الولايات المتحدة، كان "الرجل العسكري الثاني في حزب الله بعد فؤاد شكر" الذي قتل بغارة اسرائيلية في الضاحية الجنوبية في 30 تموز.



ولفت مصدر أمنيّ لبنانيّ لفرانس برس إلى أنّ الغارة وقعت "قرب مسجد القائم".



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنها "استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في ساعة الذروة".