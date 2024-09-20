كيربي: لا علم لدي بما إذا كانت إسرائيل قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في بيروت

أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ في البيت الأبيض جون كيربي أنّه ليس لديه علم بما إذا كانت إسرائيل قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في بيروت.



وطالب من الأميركيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته إذا كانوا هناك بالفعل.



وقال كيربي للصحافيين: "لا أستطيع التعليق على أحدث موجة من الضربات."



ولفت إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى تجنب التصعيد في المنطقة.