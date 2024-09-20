دفع كل مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية من وزارة الصحة وبدء اجراءات صرف مستحقات الاطباء

أعلنت وزارة المالية انها قامت اليوم بدفع كل مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المرسلة من وزارة الصحة والمدققة كما بدأت اجراءات صرف مستحقات الاطباء بالطريقة نفسها.



وقد تمت عملية الدفع نقداً فريش الى حساباتهم وذلك نظراً للاوضاع العدوانية الراهنة.