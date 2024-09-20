الدفاع المدني طلب إخلاء موقع المبنى المنهار في الجاموس

طلبت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، من المواطنين إخلاء موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس، نتيجة العدوان الإسرائيلي، حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لضرورات العمل وتمكين عناصرها من تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والعثور على المفقودين تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي طلب من الأجهزة الأمنية التدخل لفرض طوق أمني في الموقع، وذلك على أثر متابعته الحثيثة للعمليات التي تنفذها عناصر الدفاع المدني بإشراف المدير العام العميد ريمون خطار.