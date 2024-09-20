أدرعي: القضاء على عقيل وقادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أن "الحيش الاسرائيلي قضى على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات لحزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان".



واشار أدرعي، إلى أنه "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله".



وبحسب الجيش الاسرائيلي، فإنه "تم القضاء في الغارة مع عقيل على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان".