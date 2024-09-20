جنبلاط للـLBCI: الولايات المتحدة هي من تغطّي العدوان الإسرائيليّ على لبنان ونتنياهو انتقل إلى مرحلة لبنان

أعرب الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط عن قلقه الكبير، إذ إنّ لبنان كان في مرحلة فيها محاولات لفصل المسارات، في حين العدوان الاسرائيليّ تجاوز الخطوط الحمر كلّها.



وقال، بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري، للـLBCI إنّ الولايات المتحدة هي من تغطّي العدوان الإسرائيليّ على لبنان وهي شريكة في الجريمة في غزة ولبنان ولاحقًا في الضفة.



ولفت إلى التضامن الوطنيّ، مشدّدًا على أنّه الأمر الأهم.



ودعا إلى تعزيز القطاع الصحيّ المنهك وإلى مواجهة الضربات اللّاحقة بالتضامن الوطنيّ.



وأوضح أنّ المطروح هو حرب تدريجية وهو استهداف مقومات البلد كلّها.



وأشار إلى أنّ "حزب الله" يحاول الدفاع عن نفسه.



وقال: "لنحاول أن نتضامن وأن نبعد النزاعات الفردية وهناك قطاعات بحاجة ماسة إلى مساعدة."



وأضاف: "انتقل نتنياهو إلى مرحلة لبنان وأتمنّى أن أكون مخطئًا والرئيس الاسرائيليّ يريد تصفية المقاومة في لبنان."