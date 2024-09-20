بايدن يقول إنه "يعمل" على إعادة السكان إلى بيوتهم في جنوب لبنان وشمال إسرائيل

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "يعمل" على السماح للسكان بالعودة الى منازلهم في المناطق الحدودية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، في أول تعليق له على تصاعد التوتر بين الدولة العبرية وحزب الله.



وقال بايدن للصحافيين في بداية اجتماع إنه يريد "التأكد من أن الناس في شمال إسرائيل وكذلك جنوب لبنان قادرون على العودة إلى منازلهم، والعودة بأمان"، مضيفا ان "وزير الخارجية ووزير الدفاع وفريقنا بأكمله يعملون مع مجتمع الاستخبارات لمحاولة إنجاز ذلك. سنواصل العمل حتى ننجزه، لكن أمامنا طريق طويل لنقطعه".