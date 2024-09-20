المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: نحو عشرة من كبار قياديي "حزب الله" قُتلوا إلى جانب عقيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ نحو عشرة من كبار قياديي "حزب الله" "قُتلوا إلى جانب قائد وحدة الرضوان التابعة للجماعة اللبنانية إبراهيم عقيل، الذي استهدفته ضربة جوية إسرائيلية في بيروت الجمعة".



وقال المتحدث في بيان مقتضب للصاحفيين: "تهدف هذه التصفية إلى حماية مواطني إسرائيل."



وأشار إلى أنّ إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد في المنطقة.