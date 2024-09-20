حماس تندد بالغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت وتصفها بـ"العدوان الغاشم"

دانت حركة حماس الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، واصفة إياها بـ"العدوان الإرهابي الغاشم".



وقالت الحركة في بيان: "ندين العدوان الإرهابي الغاشم الذي شنّته طائرات جيش العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت"، مؤكدة أنه يشكل "جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية المتواصل... وتصعيدا للعدوان الصهيوني".