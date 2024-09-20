السيطرة على الحريق في جبل الهري - حامات

سيطر عناصر من الدفاع المدنيّ - معززين بالآليات والعناصر من عدة مراكز في البترون والكورة وبمشاركة طوافة تابعة للجيش - وبعد جهودٍ مضنية استمرّت لعدة ساعات، على النيران التي اندلعت في جبل الهري - حامات، وامتدت بسرعة بسبب قوة الرياح.



وأتت النيران على مساحات واسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية و اشجار الزيتون".



تم لاحقا تبريد رقعة الحريق لمنع تجدده.