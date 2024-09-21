المقاومة الاسلامية تنعى سلسلة من شهدائها..

نعت المقاومة الإسلامية الشهيد محمد أحمد رضا "أبو علي نينوى" مواليد عام 1986 من بلدة عنقون في جنوب لبنان.



والشهيد محمد قاسم العطار "أبو ياسر العطّار" مواليد عام 1973 من بلدة الشربين في البقاع.



والشهيد أحمد سمير ديب "جهاد" مواليد عام 1991 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.



والشهيد عبدالله عباس حجازي "بلال" مواليد عام 1987 من بلدة حورتعلا في البقاع.



والشهيد عارف أحمد الرز "سراج" مواليد عام 1980 من مدينة بيروت.



والشهيد حسن علي حسين "أبو ساجد" مواليد عام 1975 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان.



والشهيد عباس سامي مسلماني "سراج علي" مواليد عام 1985 من بلدة الجبّين في جنوب لبنان.



والشهيد حسين أحمد حدرج "سراج" مواليد عام 1984 من بلدة الغسّانية في جنوب لبنان.



والشهيد حسن يوسف عبد الساتر "باقر" مواليد عام 1988 من بلدة إيعات في البقاع.