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نبذة عن حياة الشهيد إبراهيم محمد عقيل..
أخبار لبنان
2024-09-21 | 00:02
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نبذة عن حياة الشهيد إبراهيم محمد عقيل..
نشرت المقاومة الاسلامية نبذة عن حياة الشهيد القائد إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر"، الذي اغتيل يوم أمس بغارة على مبنى في الضاحية الجنوبية:
- محل وتاريخ الولادة: بدنايل (البقاع) 24-12-1962.
- من الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت.
- من قادة العمليّات البطوليّة خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينات.
- تولّى مسؤوليّة التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات، ولعب دوراً أساسيا في تطوير القدرات البشريّة في تشكيلات المقاومة.
- تولّى مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلاميّة منتصف التسعينات.
- تولّى مسؤوليّة وحدة عمليّات جبل عامل منذ العام 1997 وحتى ما بعد التحرير، وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة.
- أسس ركن العمليّات في المقاومة الإسلاميّة، وبدءاً ومن العام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام حفظه الله لشؤون العمليّات وعُيِّن عضوا في المجلس الجهادي.
- من قادة التصدّي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.
- أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان في المقاومة الإسلامية حتى تاريخ استشهاده.
- كان من القادة الجهاديين الكبار الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقيّة وفي القصير والقلمون، وبقية المناطق السوريّة.
- خطط وأشرف على قيادة العمليّات العسكرية لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.
- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 20/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.
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