قبلان: لن نتراجع وسنخوض هذه الحرب بكل أثمانها

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، على أنه "مهما حصل ومهما كان حجم التضحيات لن نتراجع وسنخوض هذه الحرب بكل أثمانها، ونحن أهل التضحية والأثمان الكبيرة، والمقاومة جاهزة لأخطر وأكبر حرب، وستثأر بكلّ قوة وعناد للقيادي الكبير الحاج عبد القادر وأخوته الشهداء، والإنتصار يمرّ بالشهادة والثبات والإحتساب، ولسنا ممن يتراجع بالقتل، ومن هزم مشاريع إسرائيل سيهزمها مجدداً، والشهادة أكبر وسام بمسيرة الحق والمقاومة والإنتصارات".