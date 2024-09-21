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المقاومة الاسلامية تنعى 15شهيدا
أخبار لبنان
2024-09-21 | 03:55
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المقاومة الاسلامية تنعى 15شهيدا
نعت "المقاومة الاسلامية" 15 من شهدائها، واصدرت بيانات جاء فيها: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد أحمد محمود وهبي "الحاج أبو حسين سمير" مواليد عام 1964 من بلدة عدلون في جنوب لبنان وسكان مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود ياسين حمد "فجر" مواليد عام 1977 من بلدة النبطية التحتا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سامر عبد الحليم حلاوي "حمزة الغربية" مواليد عام 1980 من بلدة قاقعية الجسر في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
كما نعت الشهيد محمود ياسين حمد "فجر" مواليد عام 1977 من بلدة النبطية التحتا في جنوب لبنان والشهيد حسن حسين ماضي "أبو هادي ميدون" مواليد عام 1980 من بلدة ميدون في البقاع الغربي والشهيد محمد أحمد رضا "أبو علي نينوى" مواليد عام 1986 من بلدة عنقون في جنوب لبنان.
ونعت ايضاً الشهيد محمد قاسم العطار "أبو ياسر العطّار" مواليد عام 1973 من بلدة الشربين في البقاع، والشهيد أحمد سمير ديب "جهاد" مواليد عام 1991 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.
ونعت الشهيد عبدالله عباس حجازي "بلال" مواليد عام 1987 من بلدة حورتعلا في البقاع"، و الشهيد عارف أحمد الرز "سراج" مواليد عام 1980 من مدينة بيروت.
والشهيد حسن علي حسين "أبو ساجد" مواليد عام 1975 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان والشهيد عباس سامي مسلماني "سراج علي" مواليد عام 1985 من بلدة الجبّين في جنوب لبنان.
كما نعت الشهداء حسين أحمد حدرج "سراج" مواليد عام 1984 من بلدة الغسّانية في جنوب لبنان وحسن يوسف عبد الساتر "باقر" مواليد عام 1988 من بلدة إيعات في البقاع و مهدي مسلم جمول "جواد" مواليد عام 1981 من بلدة عزّة في جنوب لبنان.
أخبار لبنان
الاسلامية
15شهيدا
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