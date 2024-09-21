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طبيب العيون النائب إلياس جرادي للـLBCI: ما زلنا بحالة امتصاص الصدمة... وجهودنا لن تتوقف
أخبار لبنان
2024-09-21 | 04:15
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طبيب العيون النائب إلياس جرادي للـLBCI: ما زلنا بحالة امتصاص الصدمة... وجهودنا لن تتوقف
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طبيب العيون النائب إلياس جرادي للـLBCI: ما زلنا بحالة امتصاص الصدمة... وجهودنا لن تتوقف
لم يتوقف طبيب العيون النائب إلياس جرادي عن إجراء العمليات الأكثر صعوبة للمصابين جراء انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) بعد خرق اسرائيلي يوم الثلاثاء.
وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، قال الدكتور إلياس جرادي: "في هذه اللحظة، شعرت أن موقعي الأساسي هو أن أكون جراحا حيث أستطيع أن أقوم بفرق، أما للسياسة فيوم آخر".
وأكد أنه من موقعه المهمني، أعطى المصابين كل ما يملك وأفضل ما يملك من دون أي تردد.
وقال: "ما زلنا بحالة امتصاص الصدمة ولم نصل الى النهاية لنقدم أرقاما محددة بما حصل وما مدى الاصابات".
وأضاف: "جهودنا لن تتوقف، وهناك أشخاص سيتعيدون نظرهم وهناك من سيستعيد نظره جزئيا والبعض ربما لن يستعدي نظره".
واعتبر أننا ذاهبون الى كارثة تكنولوجياً، مشيرا الى أن هذا ما يخيفه دائما.
أخبار لبنان
إلياس جرادي
انفجار
البيجر
العيون
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