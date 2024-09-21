جولة في مكان الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية... وكاميرا الـLBCI توثق حجم الدمار الهائل

نُظمت جولة إعلامية في مكان الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.



وقد عاينت كاميرا الـLBCI المكان ووثقت حجم الدمار الهائل الذي تسبّبت بها الغارة الإسرائيلية.