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بالأرقام... وزير الصحة يكشف عن أعداد الشهداء والجرحى جراء الإعتداءات الإسرائيلية الثلاث هذا الأسبوع
أخبار لبنان
2024-09-21 | 05:26
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بالأرقام... وزير الصحة يكشف عن أعداد الشهداء والجرحى جراء الإعتداءات الإسرائيلية الثلاث هذا الأسبوع
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بالأرقام... وزير الصحة يكشف عن أعداد الشهداء والجرحى جراء الإعتداءات الإسرائيلية الثلاث هذا الأسبوع
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة أسفرت حتى اللحظة عن سقوط 31 شهيدا بينهم 3 أطفال (أعمارهم 4 سنوات و6 سنوات و10 سنوات) و7 نساء، مشيرا الى أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء.
أما بخصوص الجرجى، فكشف وزير الصحة أن هناك 68 جريحاً نقلوا الى 12 مستشفى، منهم 53 جريحا خرجوا الى منازهلم و15 جريحا ما زالوا موجودين في هذه المستشفيات، اثنان منهم حالتهما حرجة.
وعن اعتداء يوم الثلاثاء، أشار الأبيض الى أن حصيلة شهداء تفجيرات البيجر لا تزال 12 شهيدا.
أما عن اعتداء يوم الأربعاء، فقال: "سجّلنا حالتين جديدتين، فأصبح عدد الشهداء 27 شهيدا".
وذكر أن حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية الثلاث هذا الأسبوع، بلغت 70 شهيدا.
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة أنه "لا يزال هناك 777 جريحا في غرف عادية في المستشفيات جراء تفجير أجهزة الـPagers والـWalkie-Talkie، ولا يزال هناك 152 جريحا في العناية المركزة".
وقال الأبيض: "حتى الآن، أجرينا في مستشفياتنا 2078 عملية".
ولفت الوزير الأبيض إلى وجود تعاون بين وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء لمتابعة الجرحى في منازلهم من خلال عيادات متخصصة وفرق نقالة تهتم بمراقبة جروحهم وتغيير ضماداتهم ومتابعة المسيرة العلاجية.
وردًا على سؤال حول سبل الإستعداد في حال تكررت الإعتداءات الإسرائيلية، لفت الوزير الأبيض إلى مساع لمعاودة زيادة مخزون الأدوية والمستلزمات وعلاجات الطوارئ، مشيرًا إلى أن "دور الأصدقاء والأشقاء مهم في مسألة استعادة الجهوزية تحسبا من المزيد من توسع الإعتداءات".
أخبار لبنان
فراس الأبيض
الغارة الاسرائيلية
الضاحية الجنوبية
البيجر
الشهداء
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