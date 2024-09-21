"التقدمي": ما يرتكبه العدو الإسرائيلي يحفزنا على تعزيز التضامن الوطني والوقوف بوجه حربه

استنكرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي استهداف المدنيين والاطفال، وقالت في بيان: "مرة جديدة يعطي العدو الإسرائيلي الدليل الدامغ على همجيته، ويكشف اعتداءه أمس على الضاحية الجنوبية طبيعته العدوانية اللاإنسانية باستهدافه دون أي رادع المدنيين والأطفال، متخطيًا كل الخطوط، متفلتًا من أي ضوابط".



واذ توجه الحزب بالتعزية من المقاومة كما من جميع عائلات الشهداء الذين قضوا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنه أكد أن "ما يرتكبه العدو الإسرائيلي يحفزنا جميعًا على بذل المزيد لتعزيز التضامن الوطني والوقوف بوجه حربه التي تطال كل اللبنانيين دون استثناء".