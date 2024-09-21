"الريجي" أشرفت على عملية إستلام محاصيل التبغ في الجنوب

اشرف المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقلاوي يرافقه مدير التبغ الورقي المهندس عبد المولى المولى على عملية استلام محاصيل التبغ في الجنوب، في جولة تفقدية على لجان شراء التبغ في الجنوب في صريفا، صديقين، تبنين، بير السلاسل، حيث قدم التوجيهات اللازمة من اجل حسن سير العمل والطلب الى خبراء الشراء ادراك معاناة المزارعين في هذه الظروف الصعبة.



وشكر المزارعون لسقلاوي مبادرة "الريجي" بالاسراع في توقيت شراء محصولهم وبالاسعار التشجيعية التي يقبضونها.



بدوره، اعلن سقلاوي ان إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" قررت الاستمرار في تسلم التبغ من المزارعين الجنوبيين خلال ايام العطلة الأسبوعية، مشيرًا الى ان الريجي اتخذت هذا القرار انطلاقًا من حرصها على تسريع وتيرة تسليم المزارعين محاصيلهم، لما لذلك من ايجابيات عليهم وعلى سلامة محاصيلهم.



كذلك، التقى سقلاوي بالنائب أشرف بيضون في مركز تبنين الذي أثنى أيضًا على جهود الريجي مع مزارعي التبغ. كما زار بيضون مركز استلام محاصيل التبغ في صريفا والتقى الخبير في مصلحة الريجي هشام عزالدين.



وتجدر الاشارة الى ان لجان شراء التبغ مستمرة في عملها يومي السبت والاحد.