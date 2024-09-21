ميقاتي يلغي سفره إلى نيويورك: لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا قال فيه: "كنت عزمت على السفر الى نيويورك في اطار تكثيف التحرك الديبلوماسي اللبناني خلال أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو. الا انه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان، قررت العدول عن السفر، واتفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الديبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة."



وجدد ميقاتي التأكيد ان "لا اولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي والحروب المتعددة الانماط التي يشنها."



كما طالب "المجتمع الدولي والضمير الإنساني باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة." كما طالب بـ"اقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية."