أدرعي: تدمير نحو 180 هدفًا والآلاف من فوهات إطلاق القذائف الصاروخية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “شنت طائرات سلاح الجو على مدار الساعات الأخيرة سلسلة غارات استهدفت الاف من فوهات إطلاق القذائف الصاروخية التي كانت جاهزة للإطلاق بشكل فوري نحو الأراضي الاسرائيلية”.

وقال، عبر “اكس” إنّ “جيش الدفاع قصف بالمدفعية نحو بعض مناطق جنوب لبنان”.

ولفت إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ يواصل ضرب بنى “حزب الله” “وتجريد قدراته”.