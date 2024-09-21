وزارة الصحة تسلمت شحنة من المساعدات العراقية

تسلم وفد من وزارة الصحة العامة يضم المدير العام بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم، وتتضمن 11 طنًا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارىء.



وشكر الوفد حكومة العراق والجمعيات الشريكة على هذه المبادرة التي تظهر تضامنًا كبيرًا مع لبنان في ظل ظروف بالغة الصعوبة.