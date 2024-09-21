البستاني: رسالة ماكرون إلى اللبنانيين محط تقدير وفي الوقت نفسه مدعاة أسف

اعتبر النائب فريد البستاني أنّ رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون الى اللبنانيين، قبل يومين، محط تقدير وإمتنان، وفي الوقت نفسه مدعاة أسف.

وأوضح، عبر اكس، أنّ الرسالة تحض رئيس أجنبي اللبنانيين على التوافق لما فيه خير وطنهم، بينما هم، أولياء الأمر وأصحاب الدار، مختلفون فيما بينهم.

وقال: “ألم يحن وقت التفاهم؟”