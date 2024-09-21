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توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تسجيل الطلاب غير اللبنانيين
أخبار لبنان
2024-09-21 | 13:47
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توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تسجيل الطلاب غير اللبنانيين
أوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء ردًا على الاستفسارات الواردة بشأن قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ السابع عشر من ايلول الحالي المتعلقين بطلب وزارة التربية والتعليم العالي عدم تسجيل اي تلميذ غير لبناني في التعليم العام والخاص والتعليم المهني والتقني للعام الدراسي المقبل الا في حال توافر شروط واردة في نص القرارين، أن المقصود بالعام الدراسي القادم بحسب مداولات مجلس الوزراء هو العام الدراسي 2024-2025 الذي سيبدأ في معظم المدارس قريبًا.
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