منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان: لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يجعل أيا من الجانبين أكثر أمانا



حذّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان الأحد من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف.



وقالت المنسقة الأممية جينين هينيس-بلاسخارت على منصة إكس "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنّه لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ طرف".

