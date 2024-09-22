45 شهيدا في تحديث لحصيلة غارة أول من أمس على الضاحية

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في تحديث هذا الصباح لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اول من امس، وفيه ان عدد الشهداء ارتفع إلى خمسة وأربعين شخصا.

وفيما تستمر أعمال رفع الانقاض لليوم الثالث على التوالي، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد وذلك لإجراء فحوصات ال DNA وتحديد هويات أصحابها.