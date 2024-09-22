استمرار البحث عن المفقودين تحت أنقاض مبنى الضاحية..وانتشال شهداء

لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة حتى الساعة في موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس نتيجة العدوان الإسرائيلي، وقد تم انتشال 5 شهداء حتى اللحظة، ليصبح عدد الشهداء 50 ويبقى 13 مفقوداً.



وقد استقدمت أعمدة الانارة لمواصلة البحث طيلة ساعات الليل بالتعاون مع الهيئات الإسعافية والانقاذية الأخرى، كما اعتمد نظام المناوبة بين الفرق التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليهم دون أي تأخير وبالوتيرة عينها.



ومن أبرز الصعوبات التي واجهها العناصر النيران التي اندلعت تحت الانقاض في مرآب للسيارات في الطبقة السفلية الأولى. وقد بذل العناصر جهودا جبارة في محاولة الوصول الى مصدر النيران بسبب وجود عدة طبقات من الخرسانة وهذا ما تسبب بانتشار الدخان واعاق مسار عمليات البحث والإنقاذ.



وستستمر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع الى حين العثور على المفقودين كافة.