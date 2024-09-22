الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة: لا ملجأ ولا ملاذ للضعيف والفقير لأن من يتوجب عليهم حماية هؤلاء يتلهون بأمورهم
أخبار لبنان
2024-09-22 | 05:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عودة: لا ملجأ ولا ملاذ للضعيف والفقير لأن من يتوجب عليهم حماية هؤلاء يتلهون بأمورهم
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
بعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "لا بد في البداية من إدانة الجرائم المروعة التي تحصل، وهي تفوق كل تصور وتتخطى كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. أملنا في هذا الوقت العصيب أن يتغلب المنطق والعقل على الغرائز، وأن تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب والنار والتنكيل بخليقة الله التي خلقها للحياة. حمى الله لبنان وأبناءه وبسط سلامه في بلدنا وفي العالم أجمع. نفهم من إنجيل اليوم أن الرب يسوع لم يكن لديه بعد تلاميذ قد التزموا الكلمة، رغم الجموع التي كانت تتبعه أو تتحلق حوله وتسمع تعاليمه وتتأثر بآياته، لكنها تعود إلى الإهتمامات اليومية. يوحي لنا إنجيل اليوم أن الرب أراد أن يلتزمه مختاروه الأولون التزاما كاملا ونهائيا، لكي يتمكن من تهيئتهم للرسولية التي ستلقى على عاتقهم".
وأضاف: "مأساة زماننا أننا نرفض الإقرار بمحدودية المنطق، كخطوة أولى إلزامية للإستسلام إلى الحكمة الإلهية. من صمم على تعهد حياته بفهمه الشخصي فقط، يكف يد العناية الإلهية عنه. لا مكان في حياتنا لإلهين، والله أعطانا أن نختار، وأراد أن يكون خيارنا حاسما. حياتنا الأرضية تأتي علينا بالهموم، وقد تدفعنا أحيانا إلى القلق إزاء ما ليس «منطقيا» بحسب فهمنا. هذا من ضعفنا البشري، والله لا يحسبه علينا إثما. لكن الإثم يكمن في أن يبقى الإنسان مشيحا بوجهه عن المخلص الحاضر دائما لمؤازرته ومساعدته في الضيقات".
وتابع "في عالمنا الحاضر، المتخبط بالحروب والمشاكل، حيث يكثر الحقد والغش والكذب والرياء، وتنعدم الإنسانية والمحبة، يحتار الإنسان في من يضع ثقته، ومن يصدق في مواجهته لمسؤوليات الحياة ومتاعبها. يقول كاتب المزامير: «لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده» (146: 3). كم هو صحيح هذا القول في أيامنا، إذ لا ملجأ ولا ملاذ للضعيف والفقير والمظلوم، لأن من يتوجب عليهم حماية هؤلاء يتلهون بأمورهم، ما يسبب الحزن والإحباط للمحتاجين. يقول إرمياء النبي: «ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان... مبارك الرجل الذي يتكل على الرب» (17: 5 و7). كثيرون يتكلون على أنفسهم أو على من يرون عندهم القوة أو القدرة أو السلطة، متناسين الله الحاضر دوما لاحتضانهم ومساعدتهم".
أخبار لبنان
للضعيف
والفقير
يتوجب
عليهم
حماية
هؤلاء
يتلهون
بأمورهم
التالي
نتانياهو: اذا لم يكن حزب الله قد فهم الرسالة فأنا أؤكد لكم أنه سيفهمها
الراعي: لبنان في حزن شديد ونوجّه النداء إلى مجلس الأمن لوضع حدّ لهذه الحرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-18
الدويهي: حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال العودة إلى كنف الدولة
أخبار لبنان
2024-09-18
الدويهي: حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال العودة إلى كنف الدولة
0
أخبار لبنان
2024-08-18
عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها
أخبار لبنان
2024-08-18
عودة: إذا كان القادة محبين لبلدهم عليهم التواضع والتحلّق حول فكرة الدولة والعمل على بنائها
0
آخر الأخبار
05:50
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية وسنواصل العمليات ضده حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم
آخر الأخبار
05:50
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية وسنواصل العمليات ضده حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم
0
حال الطقس
02:28
بعد الكتل الرطبة الخريفيّة...عودة للاستقرار
حال الطقس
02:28
بعد الكتل الرطبة الخريفيّة...عودة للاستقرار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:33
الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة مواطنين ضلوا طريقهم عند قمة جبل صنين
أمن وقضاء
16:33
الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة مواطنين ضلوا طريقهم عند قمة جبل صنين
0
أخبار لبنان
14:59
مجلس الوزراء يتابع غدًا البحث في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥
أخبار لبنان
14:59
مجلس الوزراء يتابع غدًا البحث في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
14:42
بوحبيب التقى وزيري خارجية إيران والنروج وأمين سر الفاتيكان... وتأكيد على وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
14:42
بوحبيب التقى وزيري خارجية إيران والنروج وأمين سر الفاتيكان... وتأكيد على وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
14:39
وزارة التربية: على مديري المدارس والثانويات في مناطق التوترات ابلاغ التلامذة بالاقفال
أخبار لبنان
14:39
وزارة التربية: على مديري المدارس والثانويات في مناطق التوترات ابلاغ التلامذة بالاقفال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-09-18
"سأحبك كل يوم"... نجم مشهور يدخل القفص الذهبي في حفل خاص (صور)
فنّ
2024-09-18
"سأحبك كل يوم"... نجم مشهور يدخل القفص الذهبي في حفل خاص (صور)
0
صحف اليوم
2024-09-18
نعمة محفوظ لـ"الأنباء" الكويتية: الدمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين لن يبصر النور
صحف اليوم
2024-09-18
نعمة محفوظ لـ"الأنباء" الكويتية: الدمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين لن يبصر النور
0
منوعات
06:46
قفز داخل بركة المياه ولم يظهر مجددا... وفيديو يوثق الحادثة الغريبة! (فيديو)
منوعات
06:46
قفز داخل بركة المياه ولم يظهر مجددا... وفيديو يوثق الحادثة الغريبة! (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:07
مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران للـLBCI: الحرب اشكال وانماط مختلفة ومفهومها تغيّر وحزب الله يعمل على تحييد المدنيين الاسرائيليين لدفع العدو الى تحييد المدنيين اللبنانيين
آخر الأخبار
08:07
مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران للـLBCI: الحرب اشكال وانماط مختلفة ومفهومها تغيّر وحزب الله يعمل على تحييد المدنيين الاسرائيليين لدفع العدو الى تحييد المدنيين اللبنانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اللبنانية يارا حداد بطلة العالم في رفع الأثقال... تعرفوا عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اللبنانية يارا حداد بطلة العالم في رفع الأثقال... تعرفوا عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الملاكم العالمي دو بوا يخطف لقب نزال ويمبلي في موسم الرياض بالضربة القاضية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الملاكم العالمي دو بوا يخطف لقب نزال ويمبلي في موسم الرياض بالضربة القاضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الحكمة يواصل إنتصاراته في بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الحكمة يواصل إنتصاراته في بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لغز الـPagers... معلومات جديدة عن أصحاب الشركات الوهمية وفرضية تفخيخها داخل إسرائيل غير مستبعدة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لغز الـPagers... معلومات جديدة عن أصحاب الشركات الوهمية وفرضية تفخيخها داخل إسرائيل غير مستبعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد ٢٧ عاما: اسرائيل تقول إنها ثأرت لخسارتها في أنصارية... فماذا حصل وقتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد ٢٧ عاما: اسرائيل تقول إنها ثأرت لخسارتها في أنصارية... فماذا حصل وقتها؟
0
أخبار لبنان
13:42
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم
أخبار لبنان
13:42
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العالم السيبراني... بعد جديد في الصراعات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العالم السيبراني... بعد جديد في الصراعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مأساة حارة حريك... في اليوم الثالث عائلات تحت الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مأساة حارة حريك... في اليوم الثالث عائلات تحت الركام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:46
ردّ أولي للمقاومة الاسلامية على تفجيرات البيجر واللاسلكي عبر قصف مجمعات للصناعات العسكرية في حيفا... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
00:46
ردّ أولي للمقاومة الاسلامية على تفجيرات البيجر واللاسلكي عبر قصف مجمعات للصناعات العسكرية في حيفا... اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
10:54
طيران الشرق الأوسط: خبر إختفاء إحدى طائراتنا عن الرادار عار عن الصحة
خبر عاجل
10:54
طيران الشرق الأوسط: خبر إختفاء إحدى طائراتنا عن الرادار عار عن الصحة
3
خبر عاجل
06:58
ترقّبوا مباراة الحكمة والوحدة الإماراتيّ ضمن بطولة الوحدة الدوليّة في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم استثنائيًّا على شاشة الـLB2
خبر عاجل
06:58
ترقّبوا مباراة الحكمة والوحدة الإماراتيّ ضمن بطولة الوحدة الدوليّة في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم استثنائيًّا على شاشة الـLB2
4
آخر الأخبار
08:43
زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب
آخر الأخبار
08:43
زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب
5
اسرار
00:10
أسرار الصحف 22 -9- 2024
اسرار
00:10
أسرار الصحف 22 -9- 2024
6
فنّ
13:18
مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)
فنّ
13:18
مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)
7
فنّ
12:23
الجنسيّة السعوديّة لهبة القوّاس تقديراً لإبداعاتها (صور)
فنّ
12:23
الجنسيّة السعوديّة لهبة القوّاس تقديراً لإبداعاتها (صور)
8
آخر الأخبار
12:17
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنعيد مواطنينا في الشمال لديارهم وإذا لم يستوعب حزب الله ذلك فسيتلقى مزيدا من الضربات
آخر الأخبار
12:17
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنعيد مواطنينا في الشمال لديارهم وإذا لم يستوعب حزب الله ذلك فسيتلقى مزيدا من الضربات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More