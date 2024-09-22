الحلبي: غدا يوم تدريس عادي

أكد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، ان يوم غد الاثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية والجامعات الرسمية والخاصة.



ولفت الحلبي في بيان، إلى أن المناطق التي تشهد توترات أو أعمالا حربية، يعود لإدارة المؤسسة التربوية تقرير المناسب شرط إبلاغ المناطق التربوية.

ودعا المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفا ان القضاء سيلاحق مروجيها.