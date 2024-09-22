زهران للـLBCI: مفهوم الحرب تغيّر... وحزب الله يحقق الوظيفة السياسية

رأى مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أن الحرب اشكال وانماط مختلفة وأن مفهوم الحرب تغيّر، لافتا الى أن حزب الله يعمل على تحييد المدنيين الاسرائيليين لدفع العدو الى تحييد المدنيين اللبنانيين.



وأكد زهران عبر الـLBCI، أن حزب الله بصورايخ محدودة جدا يحقق الوظيفة السياسية وهي تهجير مستوطني الشمال.



ولفت الى أن اسرائيل منقسمة داخليا الى تركيبتين، أولى دينية وترى في اسرائيل أرض المعاد وثانية ترى فيها ارض الحياة والتقدم والرفاهية.



واعتبر زهران أن الاسرائيلي كان يتمنى أن يكون ردّ حزب الله طال مدنيين اسرائيليين ليصبح لديه ذريعة أمام الاميركي لقصف لبنان بشكل أوسع.



وقال: "هناك رأي جدي عند محور المقاومة بأنه يجب تحمّل الحرب الى موعد الانتخابات الاميركية وتشكل الادارة الاميركية الجديدة واسرائيل هي الولاية المتأرجحة التي ستحسم اسم الرئيس".



وأضاف: "الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب".



