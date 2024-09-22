بلدة ميس الجبل تشيع 7 من ابنائها

شعيّت بلدة ميس الجبل الحدودية، سبعة من أبنائها بينهم 3 أطفال و3 سيدات من آل حمدان وشقير والأخرس، والتي تربطهم جميعًا صلة نسبٍ وقرابة.وانطلق موكب التشييع من مجمع القائم القريب من مكان الاستهداف، وتولت سيارات إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله عملية نقل جثامين الشهداء إلى البلدة حيث تم تشييعهم وسط جمعٍ من أهالي البلدة.