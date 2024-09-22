إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا والنبطية وصور غدا

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، "إقفال فروع الجامعة في صيدا والنبطية وصور يوم غد الاثنين الواقع فيه ٢٣ ايلول٢٠٢٤، ونظراً لحالة عدم الاستقرار الناتجة عن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، وحفاظا على سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين".



كما أعلن بدران في بيان، أن الجامعة ستصدر بيانات لاحقة وفقاً لتطور الاوضاع.