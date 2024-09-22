رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل ضرباتنا لحزب الله إذا لزم الأمر

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن الجيش الاسرائيلي كثف عملياته ضد حزب الله في خلال الأيام الأخيرة وأنه سيواصل ضرباته إذا لزم الأمر.وقال هاليفي: "انني أقول لسكان الشمال إن الجيش يبذل جهودًا على مدار الساعة لإعادتكم لدياركم".