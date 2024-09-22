ميقاتي: نعمل كحكومة على وقف الحرب الاسرائيلية وتجنب المجهول

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي"ان مدخل الحل للوضع القائم في المنطقة يكون بوقف اطلاق النار على الجبهات كلها والقبول بخطة الرئيس الاميركي جو بايدن وتطبيق القرار الدولي الرقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن".



وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني: "نحن نجدد التزامنا القرار 1701 بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الاسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول. وفي كل اتصالاتنا ندعو الامم المتحدة ومجلس الامن للوقوف مع الحق".



وأضاف:" لدينا ارض محتلة من قبل اسرائيل وهناك خروق كبيرة للقرار الدولي الرقم 1701".



وردا على سؤال، قال: "نحن في حرب مفتوحة ولكن ما يجري الان هو نوع من التصعيد لتحسين المفاوضات ونأمل الا نصل الى الحرب الشاملة".



ولفت الى أن الحكومة لديها اهداف متعددة الابعاد، ابرزها وقف حرب اسرائيل وتجنب المجهول والسعي لتعزيز المقومات التي تمكن شعبنا من الصمود تمهيدا للنهوض والتعافي.



وردا على سؤال، قال: "ان الولايات المتحدة الاميركية بشخص الموفد الرئاسي اموس هوكشتيان تسعى لحل طويل الامد على الجبهة الجنوبية".



وأكد أن هدف الحكومة بسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة والتعاون مع اليونيفيل، مشيرا الى أن "هذا التعاون هو المدخل للسلام والامن في المنطقة وتعزيز سلطة الجيش".



وقال: "نسعى لتجنب الانزلاق نحو حرب اقليمية شاملة لاننا لا نعلم الى اين ستتطور الحرب".



وشدد على أن قتل المدنيين واستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين يشكل خرقا صارخاً للمواثيق الدولية.