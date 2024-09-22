وزارة التربية: على مديري المدارس والثانويات في مناطق التوترات ابلاغ التلامذة بالاقفال

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية، انه "استنادا لبيان وزير التربية عباس الحلبي، يتوجب على مديري المؤسسات التربوية على تنوعها، والواقعة في مناطق تشهد توترات أو أعمالا حربية، أو ظروفا تمنع الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس، أن يقفلوا مدارسهم ويبلغوا تلامذتهم والمناطق التربوية" .