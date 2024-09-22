مجلس الوزراء يتابع غدًا البحث في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاثنين في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥.