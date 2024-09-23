الجيش الإسرائيلي يدعو سكان لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري أن الجيش بدأ في تنفيذ ضربات جديدة على مواقع لحزب الله في لبنان صباح الاثنين بعد أن علم بأن حزب الله يستعد لمهاجمة إسرائيل.



ووجّه هاغاري رسالة إلى سكان جنوب لبنان للابتعاد عن مواقع حزب الله.



وردا على سؤال من الصحفيين حول توغل بري إسرائيلي محتمل في لبنان، أكد أننا "سنفعل كل ما هو مطلوب" من أجل إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان.

