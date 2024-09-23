وزارة الطاقة والمياه تطلق نظام المكننة للآبار الخاصة

لقاء بين بو حبيب وعبد العاطي: المساس بأمن لبنان مساس بأمن المنطقة

لقاء بين بو حبيب وعبد العاطي: المساس بأمن لبنان مساس بأمن المنطقة

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله