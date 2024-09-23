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وزارة الطاقة والمياه تطلق نظام المكننة للآبار الخاصة
أخبار لبنان
2024-09-23 | 02:22
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وزارة الطاقة والمياه تطلق نظام المكننة للآبار الخاصة
اعلنت وزارة الطاقة والمياه استئناف العمل باستقبال طلبات حفر واستثمار وتعزيل الآبار الخاصة عبر شركة ليبان بوست بدءاً من اليوم، وذلك وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة والتي ترتكز على مكننة جميع المعاملات الخاصة بالآبار ومعالجتها الكترونياً عبر كافة المراحل الإدارية وصولاً الى توقيعها من قبل الوزير وتسليمها الى المواطنين عبر ليبانون بوست.
وتأتي هذه الخطوة بعد التوقف عن استقبال طلبات الآبار الخاصة منذ صدور القرار رقم ٩ في تاريخ 25/4/2024 الذي اتُخذ في حينه ريثما يتم اطلاق نظام المكننة الشامل.
تجدر الاشارة الى ان النظام المعتمد ينص على تقديم طلب البئر عبر شركة ليبان بوست،ويستطيع صاحب الطلب الدخول عبر موقع الوزارة
https://energyandwater.gov.lb/ar/home
او الى الرابط التالي
https://lebanonenergies.gov.lb/wptracking.a5w
ويُمكن متابعة سير العملية من خلال رقم القسيمة على ايصال شركة ليبان بوست, ما يسمح للمواطنين بتتبع سير معاملتهم وما اذا كانت تنقصها مستندات، والقرار النهائي والمعلّل بشأنها.
وتوفر هذه الآلية الشفافية الكاملة وسرعة العمل واختصار الوقت، اذ ان الاجراءات مُمكننة والمعلومات مرقمنة، الامر الذي يحدّ من التجاوزات والتعامل الاستنسابي وامكانية حصول سمسرات في الملفات.
من جهة اخرى، ترفع هذه الآلية من فعالية العمل الاداري من خلال تسريع البت بالمعاملات وانتقالها من مصلحة الى اخرى داخل الوزارة, ومن الوزارة الى مؤسسات المياه المعنية بإبداء الرأي، اذ وُضعت مهلة زمنية لكل مرحلة، يتوجب على الموظفين الالتزام بها.
وتأتي هذه المبادرة، في اطار سلسلة من الاجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل الوصول الى التحوّل نحو الحكومة الرقمية، ومن ضمنهاتطبيق : https://apps.apple.com/us/app/lebanon-fuel-price-moew/id6447349502
وتطبيق https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebml.fuelprices على android واللذان أُطلقا العام الماضي، و يمكن من خلال تحميلهما الاطلاع على تسعيرة المحروقات وتركيب جدول الاسعار ، اضافة الى برنامج مكننة كافة اجراءات العمل في منشآءات النفط في طرابلس والزهراني.
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