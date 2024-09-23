أدرعي: هذا نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ للإعلام العربيّ أفيخاي أدرعي "نداءً هامًا وعاجلًا إلى اللبنانيين".



وقال، عبر "اكس": "تعرفون البيوت الكثيرة في القرى اللبنانية مع غرفة مغلقة ومجهولة. بعضها مخزن للأسلحة، أخفاها عناصر حزب الله الذي يستخدمكم دروعًا بشرية."



وأضاف: "إنتبهوا! واحذروا! فعلى كل من يمتلك سلاحًا في منزله، أو يتواجد قرب مواقع أو منازل أخفى فيها حزب الله أسلحته عليه ترك المكان فورًا..."







