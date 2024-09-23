عبدالله للـLBCI: إمكاناتنا ضعيفة في مواجهة حرب شاملة لكن في حال فُرضت علينا لن نقف مكتوفي الأيدي

رأى النائب بلال عبدالله أنّ إسرائيل خططت لهذا الاجتياح الاجراميّ في غزة ولتغيير قواعد الاشتباك مع لبنان حتى ما قبل 7 تشرين الأوّل.



وشدّد، في برنامج "نهركم سعيد"، عبر الـLBCI، على أنّ إسرائيل تستغل الظرف، الذي فيه دعم أميركيّ لها، لتحاول تغيير قواعد اللعبة داخل فلسطين وفي لبنان، عبر ضرب قرار الـ 1701.



وقال: "إمّا قرار دوليّ إقليميّ يحمي لبنان وغزة وإمّا يبقى العدوان مستمرًا."



وأضاف: "أتانا العديد من الموفدين الغربيين، لكن لم يحمل أحد التزامًا وضمانًا إسرائيليًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية."



ولفت إلى أنّ إمكانات البلد ضعيفة في مواجهة حرب شاملة، "لكنّ الحرب في حال فُرضت علينا، لن نقف مكتوفي الأيدي".